UST bakit tahimik sa Atio slay?

Pinuna ni Senador Francis ‘Chiz’ Escudero kung bakit wala man lang mga opisyal ng University of Santos Tomas (UST) na tumatayo at nagsasalita sa pagkamatay ng kanilang freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Ayon sa senador, hanggang ngayon wala pa siyang nakikita na kon­kretong hakbang na ginagawa ng UST para tumulong na mabigyan ng hustisya si Castillo.

“Para silang walang pakialam, nakaka-disappoint. Sila pa naman ay religious school, sila ang dapat nagbibigay ng magandang ehemplo,” pahayag ni Escudero.

Sinabi pa nito na maaaring papanagutin sa batas ang UST sa pama­magitan ng civil at cri­minal case.

“Every criminal case filed carries civil liability, ang estudyante kapag sila ay nakasuhan, may civil liability ang eskuwelahan. Ang UST kapag napatunayan, maaari silang utusan ng korte na magbayad ng danyos sa magulang ni Atio,” ayon pa kay Escudero.

Ipinahayag din ng senador na posibleng maharap sa disbarment o pagkatanggal sa kanilang propesyon ang mga abogadong miyembro ng Aegis Juris na nagtangkang i-cover-up ang krimen.

Sabi ni Escudero, kasiraan sa propesyon ang mga abogadong ito.

Ang iba naman aniya ay maaaring mapapa­nagot sa kaso bilang accessory to the crime at obstruction of justice.