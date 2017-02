USER NA SINGER, HINA-HUNTING NG COORDINATOR

By SHALALA

WARNING!!! Female singer-host, to the highest le­vel ang pagiging USER!

So harsh, ‘di ba? Pero it’s TRUE!!!

Hindi na ganu’n kabata si singer/host pero kung kumanta, makabasag-pinggan pati mga ilaw sa poste ng EDSA.

Bata pa siya nang sumabak sa mga singing contest sa bara-barangay hanggang makarating ng Manila… winner pa rin siya sa biritan at makatanggal-tutuling pataasan ng boses.

Nagka-album si ate pero sa a­king pagkakaalam, hindi man lang uma­bot sa gold status ang sales nito.

Nangibang-bansa siya p­ero nag-I shall return din sa bansang kanyang sinilangan.

Nag-host siya sa events at ini-intro niya ang sarili para kumanta. Lumalabas siya paminsan-minsan sa mga musical variety show, pero after nu’n, nganga ulit si ate.

Naging close siya sa isang pulitiko at pinapakanta siya nito sa mga fiesta, mall show at corporate show.

Doon niya nakilala ang isang beki na kilala rin naman dahil sa out of town shows nito at special shows tulad ng birthday, anniversary & ribbon cutting.

In fairness, nabigyan ni beki ng raket si singer/ host at bongga ang talent fee.

May percentage syempre si coordinator – ‘yun ang usapan nila.

Natapos na ang show at bumilib ang balana kay singer.

Tinext ni b­eki coordinator si singer kinabukasan pero dinedma na siya nito.

Natawa na lang si beki coordinator dahil unang raket pa lang, ipinakita agad ni s­inger ang kanyang masamang ugali. Pinalampas na lang ‘yun ni beki dahil alam niya na magkukrus muli ang kanilang landas.

At nangyari nga… pero waaah pa rin give ni singer ng porsiento ni coordinator.

Nangako si singer na babayad-bayaran na lang niya si coordinator.

Pero ang pangako ay napako. Ang kasunduan ay nabaon sa limot at lumot.

Isang gabing nagpe-Facebook si coordinator, na-sight niya ang account ni singer/host.

May pictures na kasama nito ang kliyente niya sa tatlong lugar sa Visayas.

Nanginig sa galit si beki coordinator sa manggagamit na singer na pa-La Ocean Deep na.

Hina-hunting niya ang singer/host at babangasan niya raw ang mukha nito.

Pinaimbestigahan ni beki ang mga ganap at nalaman niyang may ganung ding kaso si singer sa kapareho niyang coordinator ng mga show.