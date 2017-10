Usec ni Diokno sibak kay Digong

Inanunsyo kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte na sinibak niya sa puwesto ang isang undersecretary ng Department of Budget and Management (DBM) na pinamumunuan ni Secretary Benjamin Diokno dahil sa isyu ng korapsyon.

“I wanted to fire him. I wanted to kick him. I fired him for corruption,” pahayag ng Pangulo sa kanyang talumpati sa dinaluhang okasyon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI).

Gayunman, hindi pinangalanan ni Pangulong Duterte kung sino ang sinibak na undersecretary ni Diokno.

Una nang sinabi ng Pangulo noong Miyerkules ng gabi sa kanyang pagdalo sa anibersaryo ng Buhay OFW sa Sofitel Philippine Plaza sa Pasay City na may sinibak siyang high-ranking official.

Hindi pinangalanan ni Pangulong Duterte kung sino ang sinibak na opisyal dahil ayaw diumano niyang ilagay sa kahihiyan ang pamilya nito.