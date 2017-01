Usapin sa comfort women sarado na

Nilinaw ng Department of Foreign Affairs (DFA) na sarado na ang usapin sa comfort women ng mga sundalong Hapon noong World War II at may mga programa na ukol dito ang gobyerno.

Ani DFA Spokesman Assistant Secretary Charles Jose, nabigyan na ng kaukulang kompensasyon ang mga sinasabing Filipina comfort women kaya’t wala umanong katotohanan na walang ginagawang aksyon ang pamahalaan para sa kanilang kapakanan. Ito ay sa gitna ng pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa Japan.

“That’s not true. A fund was established for the comfort women,” sa text message ni Jose sa Abante.

Hindi na rin umano kailangan ng aktuwal na magprotesta pa ang mga lola dahil maaari naman itong idulog sa tamang tanggapan ng pamahalaan upang matalakay.

Una rito, nagprotesta ang ilang grupo ng mga comfort women na “Lila Pilipina” at Lolas Kampanyera kasabay ng pagbisita sa bansa ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe.