US trip ni Trillanes palaisipan kay Koko

Inamin ni Se­nate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na ipinaalam sa kanya ni Senador Antonio Trillanes ang biyahe nito patungong Amerika pero hindi naman nilinaw ang kanyang mga aktibidad.

Kaya palaisipan ngayon kay Pimentel ang motibo ni Trillanes sa lalo pa’t may mga ulat na intensyon diumano ng senador na kumbinsihin si US President Donald Trump na huwag nang tumuloy sa pagpunta sa Pilipinas sa Nobyembre kaugnay ng idaraos na Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit sa bansa.

Nagpasaring si Pimentel na umaasa siyang walang kapwa Filipino ang gumagawa ng mga aksyon upang masira ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa.

“I hope no one else is wishing or worse working for bad relations between PH and other countries like the US and EU members,” ayon kay Pimentel.

Nabatid na nakipagkita si Trillanes kay US Senator Marco Rubio na kilalang kritikal sa anti-drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“If we love our country we should always promote our beloved country’s best interest. Always,” dagdag ni Pimentel.