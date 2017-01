US-PH military exercises ipatitigil nga ba?

Dear Editor,

Paano nga kaya kung totoong ipatigil ni Pa­ngulong Duterte ang US-PH military exercises? Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating bansa lalo na sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas? Sa aking palagay parehong nagbibenipisyo ang dalawang bansa sa balikatan lalo na ang Pinas, bukod sa military combat & tactics, kasama rin ang ci­vic military aid gaya ng pagtatayo ng mga school building at medical mission. Isa nga ang lugar namin sa Palawan ang nakatanggap ng serbisyo mula sa balikatan kaya ma­laki ang mawawala sa atin kung isasantabi ni Pangulong Duterte ang ganitong uri ng pagsasanay dahil higit pa sa usaping independent fo­reign po­licy na nais nya para sa Pilipinas ay mas mahala­ga pa rin ang kapakanan ng mga Pilipino lalo na sa panahon ng kalamidad sapagkat kasama sa exercise ang Humanita­rian Assistance and Disaster Relief operation. Sana mapag-isipan ito maigi ng Pangulo bagamat nilinaw ng Malacañang na dadaan pa rin sa proseso ang unang naging anunsyo ni PDD na itigil na ang US-PH balikatan military ­exercises.

John Philip S. Ramos

***

Dear Sir,

Sa kabila ng naganap na peace negotiations sa pagitan ng ating gobyerno at ang National Democratic Front (NDF) sa Oslo, ay patuloy pa rin ang ginagawang pangingikil nitong mga rebeldeng komunista. Ito ay nagaganap sa dalawang probinsya sa Mindanao na Sarangani at Davao Occidental , ayon sa isang officer ng 10th Inf Div.

Ilang miyembro raw ng NPA ay sapilitang humihingi ng pera sa mga resi­dente at iniimbitahan ang mga may ari ng maliliit na business at mga store owners na makipag-usap sa kanila. Small business at maliliit din na mga tindahan, hihingan pa ng pera? Ano naman ang mangyayari sa ating kababa­yang maliliit na ang kita may extortion pang nangyayari. Ang patuloy nilang gawaing ganito ay baka makasama pa sa on-going na peace talk.

Tigilan na sana ng NPA ang gawain nilang ganito para maging maayos na ang usapang pangkapa­yapaan. Total sila naman ang makikinabang pag ito ay nagtagumpay. Buma­lik na lang sila sa main stream para makapiling ang kanilang pamilya.

O. P. Simplicio

Antipolo City