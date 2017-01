UPSET SUNDAY

Himalang nagawang tuntungan ng Star ang TNT KaTropa 88-77 para makumpleto ang gabi ng silatan at makalsuhan ang two-game slide sa PBA Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Pagkalamang ng TNT sa 2-0, ginawalang sariling playground ng Star ang Cubao venue tungo sa biggest 19-point lead mula sa 3-pointer ni Aldrech Ramos 59-40, 11:07 sa third.

Naibaba na lang ito ng Texters sa 77-84 buhat sa split free throws ni Ranidel de Ocampo 1:13 na lang sa ball game.

Naka-14 points si Ian Sangalang, may tig-13 sina Allein Maliksi at Ramos, may 10 pa si Paul Lee sa Hotshots, inakbayan ang apat na iba pa kabilang ang biktima sa fifth sa 4-4.

“It’s our defense versus their offense. We held them to below 80 points,” suma ni Hotshots coach Chito Victolero.

Nagkamada ng six straight points sa endgame si Roi Sumang at naisahan ng Blackwater ang Alaska 103-100 sa first game.

Huling dumikit ng isa ang Aces 101-100 sa short stab ni Calvin Abueva, pero dalawang free throws ang ibi­naon ni Denok Miranda para ilayo sa tatlo ang Elite. Sa huling posesyon, sablay ang 3-point attempt ni Abueva sa sulok.

Sa likod ng team-high 21 points ni Mac Belo at tinapos na 19 ni Sumang, angat sa 5-4 ang Blackwater at hahablutin ang second straight playoffs appearance kapag naipanalo ang isa o pareho sa huling dalawang laro laban sa Ginebra at Star.

Laglag sa 4-4 ang Alaska, katabla sa sixth ang Phoenix. Lamang ang Aces sa rebounds 53-34, pero plus-one sa points off turnovers ang Elite, at plus-two sa fastbreak points.

Naiwan ng siyam sa third ang Blackwater pero umahon para lumamang ng hanggang 92-78 mula sa shotclock-beating 3 ni Raymond Agui­lar. Umiskor ng walo si Jayvee Casio, nagdagdag ng tatlo si Abueva at nanindak ang Alaksa 92-89, bago umeksena si Sumang.

“He’s Roi Sumang. We all know what he’s capable of even in college,” ani Blackwater coach Leo Isaac sa former UE star na tatlo lang ang naisablay sa 10 field goal attempts at may palamuti pang three steals at two assists sa mahigit 22 minutes lang sa loob.