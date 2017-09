UP, Beda magbabasagan

By Elech Dawa

Mga laro ngayon (FilOil Flying V Center)

4:00 p.m. – UP vs. SBC

6:30 p.m. – SSC-R vs. Ateneo

Patuloy na sasandalan ng University of the Philippines ang sistema ni coach Jerry Yee pagharap nila sa San Beda College ngayong araw sa Premier Volleyball League Collegiate Conference sa FilOil Flying V Center, San Juan.

Matapos ang apat na seasons, iniwan ni Yee ang UP halos isang buwan na ang nakalipas.

Kasalo ng Lady Maroons ang Lady Red Spikers sa third spot sa Group B kapit ang tig 2-1 records, magsisimula ang kanilang bakbakan sa alas-4 ng hapon.

“Sa ngayon kasi wala pang sinasabi na papalit kay coach Yee,” ani third year player Diana Carlos.

Nasa unahan ng UP at San Beda ang Adamson (3-0) at Arellano (3-1).

Magtatapat sa pangalawang laro ang Ateneo (2-1) at San Sebastian (1-2).