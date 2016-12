UNOFFICIAL 1st day grosses:

NAKATANGGAP kami ng text message mula sa kampo ng Star Cinema na nagbigay ng figures ng kinita sa unang araw ng Metro Manila Film Festival 2016.

Ayon sa kanilang source, nanguna ang pelikulang Vince & Kath & James na kumita raw ng P17M.

Sumunod daw ang Die Beautiful na naka-P10.5M, Ang Babae sa Septic Tank 2 na naka-P9.4M at Seklusyon (P8.5M).

Naka-P1.8M daw ang Saving Sally, P600,000 daw ang Oro, P450,000 daw ang Kabisera at ang nakakaloka… P4,000 lang daw ang Sunday Beauty Queen.

Kaagad na ifinorward namin ang figures sa ilang taga-MMFF at kay FDCP Chairman Liza Diño dahil kabilang siya sa Monitoring ng kita sa mga sinehan.

Mabilis na sumagot sa amin ang FDCP Chair na nagmi-meeting pa sila ng MMFF Executive Committee, pero maglalabas daw sila ng figures kapag nakuha na nila ang buong detalye ng kinita sa unang araw ng MMFF.

Bahagi ng text message sa amin, “Not sure about the figures but not true about Sunday Beauty Queen.”

Hindi rin kami makapaniwalang P4,000 lang ang kinita ng SBQ sa unang araw nito.

Nasilip namin ang ilang sinehan sa dalawang malls (Trinoma at Pro­menade sa Greenhills), meron namang nanood sa naturang documentary film.

Ang nakakalungkot, MAHINA talaga itong ngayong taong MMFF.

Kung pagsama-samahin ang kinita ng walong pelikula sa unang araw nito, hindi pa maabot ang first day earnings ng My Bebe Love nina Vic Sotto at Ai Ai delas Alas noong nakaraang taon na kumita ng P64M sa unang araw pa lang.

Inaasahan ng karamihan na hindi mainit ang pagtanggap ng mga manonood sa malaking pagbabago ng MMFF.

Pero naniniwala pa rin sila na baka maiba at susuportahan ang mala­king pagbabago nito.

Malay natin!

Magaganda ang mga pelikulang napili, pero hindi ito ang typical ng mga pelikulang gusto nilang panoorin sa Kapaskuhan.

Base sa pakikipag-usap namin sa ilang Exe­com ng MMFF, itutuloy nila itong pagbabago hanggang yakapin ito ng masang Pinoy.

Maaring may konting aayusin sa susunod, pero magandang aral na rin ito sa producers na kaila­ngang matitinong pelikula ang ihain sa sambayanan.

As of presstime, hinihintay pa rin namin ang statement ng MMFF Exe­cutive Committee kaugnay sa first-day earnings ng MMFF 2016.

Madalas ang meeting nila na hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang para mapanatili o mapalakas lalo ang mga walong pelikulang napapanood ngayon sa mga sinehan.

Ngayon bale ang pangatlong araw at dito malalaman kung aling pelikula ang mapu-pull out para ibigay sa mas malakas na sinehan.

Nangako kasi ang thea­ter owners na walang mapu-pull-out sa first two days na showing nito.

Medyo nagkaroon lang ng konting kaguluhan sa ilang sinehan, dahil pinagpalit-palit nila ang mga sinehan para maibigay ang mas mala­king sinehan sa mala­lakas na pelikula.

As of yesterday sa pag-iikot namin sa ilang sinehan, patuloy na umaabante sa takilya ang Vince & Kath & James nina Joshua Garcia & Julia Barretto & Ronnie Alonte.

Humahabol ang Die Beautiful ni Paolo Bal­lesteros lalo na’t duma­rami ang mga manonood nito sa gabi.

Masuwerte sa MMFF si Ronnie Alonte dahil parehong malakas ang dalawang pelikula niya.

Naka-dalawang entry na siya sa MMFF, pareho pang malakas.