Laro ngayon (MOA Arena)

7:00 p.m. — TNT vs. SMB (series tied 3-3)

Laro bukas (MOA Arena)

7:00 p.m. — Star vs. Ginebra (series tied 3-3)

Ipinagpag ni Joe Devance ang injured left foot para pangunahan ang atake ng Ginebra sa third quarter na ipinuhunan para itagay ang kumbinsidong 91-67 panalo kontra Star at napuwersa sa winner-take-all ang kanilang PBA Philippine Cup best-of-seven semifinals sa Smart Araneta Coliseum­ kagabi.

Sa harap ng 18,062 fans, inumpisahan ni Devance ang rally bago trumabaho sa fourth quarter si Sol Mercado ng 11 points tungo sa personal season-high 21 points.

Tampok sa ratsada ni Devance ang back-to-back 3-pointers at umahon ang Gins para baliktarin ang 43-38 deficit tungo sa 62-54 lead papasok ng final stanza.

“Joe has been an inspiration for us and he proved it once again in that third quarter,” bulalas ni ­Ginebra coach Tim Cone sa player niyang tumapos ng 14 points.

Ayaw tumiklop ng Gins, ayon nga kay Cone ay hindi sila puwedeng sumigaw ng ‘no mas’ o ‘no more’ at ngayong naitabla ang serye sa tigatlong laro ay may ‘uno mas’ — isa pang deciding game.

“My guys have shown great resilience and ­resolve the whole conference. So many times we could have quit and say ‘no mas’,” dagdag ni Cone. “Game 7 is always a player’s game. It all boils down to who wants it more.”

Nagdagdag si LA Tenorio ng 19 points, may tig-11 pa sina Japeth Aguilar at Jervy Cruz sa Gins.

Samantala, sa Mall of Asia Arena mamaya ay unang tatapusin ng San Miguel Beer at TNT KaTropa­ ang hiwalay nilang serye.

Tabla rin sa 3-3 ang Beermen at Texters, matapos ang 104-88 victory ng SMB ay napaypayan ang tsansa sa third straight all-Filipino title.

Pang-36th na Game 7 sa PBA history ang bubunuin­ ng SMB at TNT. Ang Beermen ay 7-7 sa lahat ng games na nahatak sa decider, 1-2 sa semis. Ang Texters ay 3-6 at 1-1.

Problema lang ni coach Nash Racela ng Texters, wala ang pambato niyang si point guard Jayson Castro na inabot ng hamstring strain noong Game 6 at diumano’y hanggang three weeks na mawawala.