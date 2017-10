United Russia at PDP lumagda sa MOA

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lumagda si Senate President at PDP Laban President Aquilino “Koko” Pimentel III ng Memorandum of Understanding sa pinakamalaking partido politikal sa Russia na United Russia sa St. Petersburg nitong Martes.

Ang United Russia ay namamayaning partido sa Russian Federation at kabilang si Russian President Vladimir Putin sa mga lider nito.

“Isang makasaysayang pangyayari ito dahil lalong naging malapit hindi lamang ang mga gobyerno ng Russia at Pilipinas kundi maging ang mga namamayaning partido sa dalawang bansa,” ani Pimentel.

Dumalo si Pimentel sa 137th International Parliamentary Union Assembly sa St. Petersburg at nakipag-usap din sa mga lider ng United Russia.

Ang kasunduang nilagdaan ni Pimentel sa Russia para sa PDP Laban ay ikalawang pinakamahalagang nilagdaan niya matapos ang Memorandum of Agreement ng PDP Laban at Communist Party of China nitong nakaraang Pebrero.