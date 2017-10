Nalampasan ng Lyceum ang pinakamatinding pagsubok kahapon sa 93rd NCAA basketball tournament.

Nangailangan ng dalawang overtime periods ang Intramuros-based squad para kumpletuhin ang 18-game sweep sa double elimination round, huling biktima ang defending champion San Beda 107-105 sa FilOil Flying V Centre.

Diretso na sa best-of-three finals ang Lyceum, halos dalawang linggo silang magpapahinga habang nagkakaldagan ang tatlong teams sa semifinals stepladder.

Sinalpak ni CJ Perez ang panelyo sanang puntos ng Ly­ceum, lumamang 97-96 may 4.2 ticks sa first OT.

Pero muntik pang matalo ang Pirates matapos ang alanganing tawag ng referee ka Lyceum guard Jaycee Marcelino 1.5 seconds sa orasan.

Isa lang ang naipasok ni San Beda guard Ro­bert Bolick sa dalawang free throws nito kaya nagkaroon ng second OT.

“I have so much faith in coach Bai (Cristobal), yung referees tao lang din yan. They make mistakes. I just told my players not to dwell on the referees’ mistakes and not use them as an excuse,” hayag ni Lyceum coach Topex Robinson.

Ganun-ganun lang, ang dating pinagwawasiwasan sa liga ay nasa championship round na. Anim na taon ding naging doormat ang Lyceum sapul nang pumasok sa NCAA.

Ngayon, sabi nga ay wala sila sa pamilyar na teritoryo. Kakampay ang Pirates sa uncharted territory.