UNBREAKA-BULLDOGS

Laro sa Miyerkules (Rizal Memorial Tennis Center)

8:00 a.m. — UST vs. UE (men’s finals)

Muling binitbit ng magkapatid na Clarice at Christine Patrimonio ang National University­ para kumpletuhin ang four-peat kahapon sa ­Finals ng UAAP Season 79 women’s tennis sa Rizal Memorial Tennis Center.

Twice-to-beat sa cham­pionship, kinalos ng Lady Bulldogs ang University of Sto. Toma­s Tigresses, 3-0. Hindi nabalian ang Lady Bulldogs sa 24 straight ties victories simula Feb. 2015.

Hinataw ni MVP Clarice ang impresibong 6-1, 6-3 panalo kay Erik­a Manduriao sa second ­singles para siguruhin ang pananatili ng titulo sa Bustillos.

“We are just focused on the game,” pahayag ni Clarice na nahablot ang pangalawang MVP sa loob ng tatlong taon.

Sa farewell singles­ match ni Christine, pinagpag nito si Precian Rivera 6-0, 6-3 para ila­gay sa unahan ang NU, 1-0.

Katulad ni Clarice, dalawang MPVs na rin ang nasungkit ni Christine.

“Nakakalungkot, ­nasanay ako na kasama si Tin,” dagdag ni Clarice. “But I guess next year, I’ll try my best.”

Namayani rin ang Lady Bulldogs sa doubles, dinomina nina Jzash Canja at Apoul Polito sina Shymae Guitaran at Manduriao 6-2, 6-0.

Rookie of the Year si Nicole Amistad ng Ateneo.