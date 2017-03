UNANG BIBITAYIN SA FORT BONIFACIO!

Hindi pa man tulu­yang naipapasa ang panukalang pagbuhay sa parusang bitay ay may puwesto na si Pangulong Rodrigo Duterte na pagdarausan ng bitayan sakaling makalusot ito sa ilalim ng kanyang administrasyon.

“Ngayon, kung sa panahon ko, kapag na-sentensiyahan ka ng death penalty, gawin na lang kitang kurtina diyan sa Fort Bonifacio, by hanging,” pahayag ng Pangulo patungkol sa lugar kung saan niya gustong unang gawin ang pagbitay nang kapanayamin ng media sa Cagayan De Oro nitong Biyernes.

Binigyang-diin pa ng Pangulo na kaya walang nangyari noong panahong may death penalty pa ay dahil walang Pangulong nagsabing ipatutupad ang parusang kamatayan.

“Eh, walang Presidenteng may kursunada eh, kung ako noon eh ‘di naubos sila. Ngayon, we had only about 600 plus convicts na kandidato—who were candidates for the death penalty sentence or judgment, tinanggal iyon. Ngayon, it has shot up by something like almost 63 percent—something,” ayon pa kay PDu30.

Ikinalungkot ng Pangulo ang nangyari sa Pilipinas kung saan ay nawala aniya ang paggalang sa batas.

“… ang nawala dito iyong takot ng tao sa batas. Kaya everybody was into it. Now, here comes the argument, nandito iyong death penalty noon at wala naman nangyari, walang pinatay. Eh, kasi walang Presidente… nagsabi siya na i-implement niya iyong death penalty,” ayon pa kay Pangulong Digong.

Binanggit pa ng Pa­ngulo na noong tinanggal ang death penalty ang dapat na nakalinyang bitayin ay nasa 6,000.

“Alam mo na wala talaga sa panahon natin ang takot sa batas. Kay sa panahon namin, ‘pag sinabi iyan na huwag kang ano diyan kasi nga hulihin ka ng pulis, takot talaga tayo but ngayon wala eh. ‘

“That’s why tingnan mo iyong comparison, sabi niya, It was not really a substantial thing there in the freedom Court because nobody was dying—nobody was being killed,” sabi pa ni Duterte.