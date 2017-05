UN arbitral ruling ‘di mababalewala — Duterte

Nagkaprangkahan na umano si Pangulong Rodrigo Duterte at Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano hinggil sa magiging hakbang ng gobyerno sa territorial dispute sa pagitan ng China sa West Philippine Sea (WPS).

Ayon sa Pangulo in due time ay kanyang ilalahad ang mga balakin sa territorial dispute.

“Sinabi ko, we are going there to drill for oil, ‘cause that is ours. Ayaw ko na lang — iano ‘yung sagot ng — pero ganito na lang. Sabihin ko sa’yo. Iyo ‘yan? Do not touch it.

Kaibigan tayo. Kung pakialaman mo ‘yan, gusto mo away tayo, giyera tayo?” pahayag ng Pangulo nang tanungin ang lagay ng territorial dispute sa WPS sa pilot episode ng kanyang programa sa PTV 4 na ‘Mula sa Masa, Para sa Masa’ kamakalawa ng gabi.

“More than just invoking ano, na amin ‘yan, amin ‘yan. Eh kung sagutin ka ng ganon, anong gawin ko? Teka muna kay magkuha ako ng Navy ko,” dagdag ng Pangulo na maaaring mangyari sakaling magkapahiyaan sa pagitan ng China.

Gayunman ay iginiit ni Pangulong Duterte na walang pagbabalewalang mangyayari patungkol sa naging desisyon ng UN Arbitral Ruling.