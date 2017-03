UMIYAK ANG BARANGAY!

Masyadong malakas ang San Miguel Beer, ­hindi kinaya kahit ng Never Say Die na Barangay Ginebra.

Bumubuga ang opensa nang manindak ang ­kalaban, napreserba ng Beermen ang 91-85 panalo­ para paiyakin ang karamihan sa pro-Ginebra 20,217 paying patrons na dumagsa sa Smart Araneta Coliseum kagabi at kumpletuhin ang ikatlong sunod na paghahari sa PBA Philippine Cup.

Sumakay ang SMB kina PBA Press Corps-­Cignal Finals MVP Chris Ross at Best Player of the Conference June Mar Fajardo sa dulo tungo sa ikatlong sunod na panalo at isara ang best-of-­seven series sa 4-1.

Itinaas ng Beermen ang Jun Bernardino Perpetual Trophy pagkatapos maging ikalawang team na naka-back-to-back-to-back titles sa dating all-­Filipino kasunod ng Talk ‘N Text noong 2011-13.

Kinubra ng SMB ang 23rd title overall at ­seventh sa all-Filipino, lamang na ng isa sa anim ng Purefoods.

Nagkasya ang Gin Kings sa 14th runner-up ­finish, hindi nasundan ang season-ending Governors Cup crown na sinikwat noong nakaraang taon.

Nagmukha pang pipigilin ng Gins ang bagsak ng confetti nang manindak, 84-83, pero sumagot ng put-back si Fajardo, sinundan ng reverse follow up ni Ross kasunod ng charity ni Alex ­Cabagnot.

Binutata ni Arwind Santos si Japeth Aguilar sa kabila at tinapos ni Santos ang kabayanihan sa isang dakdak para ilayo ang Beer, 91-83, 24 ­seconds na lang.

Tumapos sina Fajardo at Santos ng tig-21 points, may 18 si Cabagnot at tig-12 sina Marcio Lassiter at Ross na may panahog pang 10 assists, eight boards at six steals.

Nagsumite si Aguilar ng 26 points at 16 ­rebounds, tig-20 kina Joe Devance at Sol Mercado­ sa Ginebra.

May 10 si LA Tenorio na naka-angkla­ sa back-to-back triples sa fourth na nagdikit sa Gins sa isa.