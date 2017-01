Umiiwas makapatay ng tao

Dear Kuya Rom,

Ang bayaw ko na asawa ng bunso kong kapatid na babae ay asal-bata, kulang sa edukasyon, naiinggit sa maunlad na buhay ng pamilya namin. Para matustusan niya ng sapat ang pangangailangan niya, ng kapatid ko, at pamangkin ko, ipinasok ko siya sa kumpanya ng kaibigan ko. Binigyan siya ng mataas na posisyon at mala­king suweldo kahit mababa ang kanyang pinag-aralan.

Itinuturing siyang miyembro ng angkan namin, kasama siya sa lahat ng family gathering. Ngayon, lumaki ang kanyang ulo, umaastang matalino, mataas ang tingin sa sarili, mayabang sa kapatid ko at walang galang sa mga magulang ko.

Sinabi ko sa kapatid ko ang nakikita ko, pero defensive siya tungkol sa asawa niya. Kaya hindi ko na siya kinakausap. Ang kutob ko, minamanipula siya ng kanyang asawa, sinisiraan ang pamilya namin, at naniniwala siya.

Ang hindi ko pinalagpas ay ang pambabastos ng bayaw ko. Inaway niya ang mga magulang ko. Tinawagan ko siya para pag-usapan ang nangyari, pero binagsakan ako ng telepono. Ang gusto ko lang ay humingi siya ng tawad sa parents namin, pero ang sabi niya tama lang daw ang kanyang ginawa.

Kinakampihan ng kapatid ko ang asawa niya. Mananahimik na lang ba ako, tuluyang hindi na kausapin ang kapatid ko, at iwasan silang mag-asawa? Umiiwas akong makapatay ng tao. —

Orly

Dear Orly,

Hindi solusyon ang pagpatay ng tao. Tama ka, iwasan mo ito. Ito ay labag sa batas ng Diyos at tao. Palalakihin lamang nito ang problema.

Tungkol sa kapatid mo, may kasabihang bulag ang pag-ibig. Dahil dito, hindi nakikita ng kapatid mo ang masamang ugali ng bayaw mo. Maaaring talagang mahal niya ang lalaking ito at umaasang magbago.

Sapagkat mataas ang estado ng pamilya ninyo, hindi sinasadyang nagmumukhang mababa ang pagtingin ninyo sa ibang tao. Ito ay posibleng dahilan ng pagrerebelde ng kapatid mo at pinakasalan niya ang bayaw mo.

Ngayon, gusto mong iligtas ang kapatid mo mula sa sumasamang sitwasyon, pero wala kang magagawa, sapagkat sariling desisyon niya ito. Mabuting makita mo na sa gitna ng mga masalimuot na pangyayari, kailangan ng kapatid mo ang suporta ng pa­milya ninyo sa kanyang piniling buhay.

Mainam na kausapin mo siya. Tapat sa iyong puso na sabihin mo ito sa kanya: “Kapatid kita.

Mahal kita. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako.” Kausapin mo rin ang iyong mga magulang at ang buong pamil­ya. Sabihin mo sa kanila na maaaring nararamdaman ng kapatid mo at ng bayaw mo na hindi ninyo tanggap sila, at kung maipadama ninyo sa kanila na mahal ninyo sila sa kabila ng lahat, posibleng gumanda ang pakikitungo nila sa inyo. Magbago kayo, at magbabago sila.

Orly, idalangin mo sa Diyos ang mga pangyayari. Hingin mo sa Kanya na baguhin Niya kayo, baguhin Niya ang inyong puso at isip, alisin Niya ang galit, inggit, at yabang sa inyong puso, at paghariin Niya ang pag-ibig, pag-uunawaan, kapayapaan at pagpapatawaran sa inyong buhay. Manalig kang magi­ging maayos ang pamilya sa tulong Niya. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom