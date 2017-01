UGAT NG TRAPIK

Paano nga ba nagkaroon ng problema sa trapik ang ating bansa? Eh dati naman puwede ka pang maglaro ng patintero sa EDSA, Ro­xas Boulevard at iba pang pangunahing kalsada.

Uso pa nga noon ang mga drag racing sa Libis, Quezon City dahil kaunti lang ang dumadaang sasakyan pagsapit ng hatinggabi.

“The culprit is our inability to expand and develop our mass transport system and our inabi­lity to immediately implement already existing plans for infrastructure and transportation ma­nagement. We do not have a lack of plans but a lack of Action People-people who do more and talk less.” paliwanag ni Poe.

“We depend heavily on private transportation. We junked our rails for wheels, we sold for scrap our trains which could ferry thousands, and built roads to make room for more sedans.”

Dati kasi, umaabot sa 1,140 kilometro ang haba ng railway system sa bansa. Ngayon, maik­ling 43 kilometro na lang. Ang masaklap nito, kapag minalas ang sinakyan mong MRT, titigil pa ito dahil sira ang signaling system o kaya ay may crack na ang riles.

Sa kabila nito, buo ang posisyon ni Poe na kakayanin ng mga Pinoy ang traffic situation sa Metro Manila at iba pang urban area sa bansa na hindi na kakailanganin pa ang emergency power ng Pangulo. Ito ay ang disiplina lang sa kalye.

“Sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag pumara sa gitna ng daan, tumawid tayo sa tamang lugar kahit mas malayo pa ito sa kinaroroonan, huwag mag-counterflow, etc.

May mga pasaway rin na PUV and tricycle dri­vers na titigil sa una­han kahit green light na kasi kukuha pa ng pasahero o kaya naman gagawa ng terminal kung saan naman wala,” giit ni Poe.