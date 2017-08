UBER AT GRAB PAGBUBUWISIN NA RIN

Kapag inaprubahan ng Senado, papatawan ng malaking buwis ang ope­rasyon ng Uber at Grab tulad ng ipinapataw sa mga kumpanya ng taxi at bus.

Isiniwalat ni Sen. Sherwin Gatchalian na nakabinbin na sa Senado ang panukala para bigyan ng ‘legal personality’ ang mga transport network company (TNC) tulad ng Uber at Grab at ituring silang ‘public utility entities’.

“We have to define that in the law because they have to give their fair share to the government also because you’re making money here in our country,” paliwanag ni Gatchalian.

“Again, this is a new animal, it’s an app for people to gather and we have to define that. In our point of view, they are public utility and you have to ­operate and pay the same taxes just like any other­ bus or taxi operators,” dagdag ng senador.

Nitong Martes lamang ay naglabas ng halos kalahating bilyong piso ang Uber para lang makabalik sa kanilang operasyon matapos silang patawan ng suspensyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) noong Agosto 14.

Umabot sa P190 mil­yon ang binayarang multa ng Uber sa LTFRB habang ang P299 milyon ay para naman sa kompensasyon ng kanilang dri­ver na hindi nakapasada sa panahon ng suspensyon.

Inamin ni Gatchalian na nagulat siya sa laki ng multang ipinataw ng LTFRB sa Uber, pero ang mas lalong nakakagulat ay nang bayaran ito ng Uber, gayundin ang P299 milyong kompensasyon ng mga driver.

Ang tanging puhunan lamang ng TNC ay ang app na ginagamit sa kanilang operasyon dahil hindi naman sila ang nagmamay-ari ng mga pumapasadang Transport Network Vehicle Service (TNVS).

Sa bawat kinikita sa pasada ng mga driver ng Uber at Grab, may por­syentong nakukuha ang mga kumpanyang ito. Kung hindi magre-remit ang driver, ikakansela ang kanilang app at hindi sila makakabiyahe.