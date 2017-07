UBER AT GRAB BINIGYAN NG MORATORIUM

Moratorium o hindi na muna huhulihin ang mga Uber at Grab drivers na walang permit o Provisional Authority to Ope­rate (PAO) pagdating ng Hulyo 26.

Ito ang napagkasunduan kahapon sa pagitan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board (LTFRB) at ope­rator ng Uber at Grab matapos mamagitan sina Sens. Grace Poe at JV Ejercito.

Pinulong kahapon sa Senado ni Poe na siyang chair ng Senate committe on public services at Ejercito ang vice chair ang LTFRB at mga operators ng Uber at Grab upang plantsahin ang namagitan nilang gusot.

Sinabi ni Poe sa pulong, napagkasunduan na bibigyan ng opsiyon ang mga Grab at Uber na walang permit o PAO na maghain ng kanilang motion for reconsideration upang hindi sila huhulihin.

Habang tinatalakay ang mosyon ay maaring tuloy muna ang kabilang serbisyo at hindi huhulihin.

“Merong order ang LTFRB na by July 26, hindi na nga talaga pwede, pero may option ngayon na mag-submit ang Grab at Uber at ibang Transport Network Vehicle Services (TNVS) ng kanilang motion for reconsideration. So pag natanggap ang motion for reconsideration, titingnan yan ng LTFRB at habang dine-deliberate ‘yan, patuloy ang serbisyo nitong Grab, Uber at mga ganung uri ng service provider,” ayon kay Poe.

Dahil dito, ayon kay Poe, wala nang dapat na ikatakot ang mga Grab at Uber drivers.

“So, wag na kayong matakot. Nakikinig naman ang inyong ahensya dahil alam nilang maraming kababayan natin ang nakadepende dito,” ayon kay Poe.

Naniniwala naman ang senadora na may dahilan din ang LTFRB sa ipinalabas nitong kautusan partikular ang mga kailangan dokumento para makapag operate kung kaya mahalaga rin ang kooperasyon ng operator ng Grab at Uber.