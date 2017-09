UAAP table tennis papalo ngayon

By Alecxa Cristobal

Sisindihan ng University of Santo Tomas at De La Salle ang pag-depensa ng korona sa siklab ng UAAP Season 80 table tennis tournament ngayon sa UP CHK gym.

Alas-otso ang umpisa ng morning sessions, ala-una ang afternoon matches.

Perfect sa 16 matches ang Growling Tigers noong nakaraang season at nagtuluy-tuloy para kalsuhan ang three-year title drought sa men’s division. Winalis ng UST ang DLSU sa best-of-three finals sa pare-parehong 3-0 scores para iuwi sa Espana ang league-best 26th crown.

Tinapos din ng panalo ng Tigers ang pambihirang rally ng Archers sa title round. Tumapos ng sixth lang sa elims ang DLSU pero naipanalo ang limang do-or-die matches para umabante.

Tinuhog naman ng Lady Archers ang fifth overall crown, third-straight at una sa post-Ian Lariba era, nang ungusan ang Tigresses 3-2 sa championship decider.