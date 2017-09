UAAP: MAY MATITISOD

Mga laro ngayon (Smart-Araneta Coliseum)

2:00 p.m. — UE vs. FEU

4:00 p.m. — UP vs. Ateneo

Magku-krus ng landas ang mga taga-Katipunan, asahan ang bakbakang umaatikabo sa pagitan ng Ateneo at University of the Philippines nga­yong araw sa UAAP Season 80 basketball tournament sa Smart-Araneta Coliseum.

Parehong hawak ang 1-0 records, may isang mababangasan sa last year’s runner-up Blue Eagles at Fighting Maroons.

Muling sasandalan ng UP si Paul Desiderio na nagsalpak ng game-winning 3-pointer para ihatid ang Maroons sa 74-73 panalo kontra University of Sto. Tomas noong Linggo.

“Bago pa mag-start ang season, lagi kong sinasabi na papasok kami sa Final Four. Gusto ko at least first game pa lang, mapakita na naming kaya namin,” saad ni Desiderio.

Sa likod ni Nigerian Chibueze Ikeh, walang kahirap-hirap na kinuha ng Eagles ang 85-65 panalo sa Adamson University sa opening day ng liga noong Sabado.

“We weren’t surprise that Ikeh played a good game. He’s been pla­ying well for us the past few weeks and practices. He has really stepped up his game,” ani Ateneo coach Sandy Arespacochaga.

Samantala, mag-uunahan sa panalo ang Far Eastern University at University of the East sa unang laro.

Luhod agad sa unang laban ang Red Warriors kontra NU, tumiklop ang Tamar­aws sa defending champion De La Salle.