Two-way radio sa mga UV express at taxi ipagbawal din dapat

By Kaye Dacer

Tuluy-tuloy ang ginagawang operasyon ng Tricycle Regulation Division ng Quezon City government laban sa mga kolo­rum na pumapasadang mga tricycle at padyak o pedicab sa lungsod.

Patunay rito ang napakaraming mga napitpit na mga tricycle at pedicab at kahalintulad na uri ng sasakyan sa impounding ­area ng tricycle regulatory­ board.

Nakakadurog ng puso na mapagmasdan na pinipipi ang nasabing uri ng mga transportasyon na tanging pinagkakakitaan ng ilan nating kababayan.

Hindi tayo sigurado pero tiyak ay marami sa mga nahatak na mga tricycle at pedicab ay pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan ng mga may-ari ng nasabing mga sasakyan.

Naaawa man tayo sa kanilang inabot pero may pagkakamali sila.

Kaya dapat lamang na dumaan sila sa tamang proseso bago payagang mamasada.

Hangad natin ang kaseryosohan ng mga local government hindi lang ng Quezon City sa problemang ito dahil masyadong peligroso sa kalye ang mga bumibiyaheng tricycle na walang kaukulang mga linya sapagkat marami sa mga ito ay nagsisilbing service ng mga estudyante papasok kaya sana ay mailagay sila sa ayos. Magrehistro muna bago mamasada.

Speaking of pagsasaayos, kailan kaya mawawalis ng Land Transportation Office (LTO) at Land Transportation Franchising Regulatory Board (LTFRB) ang mga kolorum na mga pampasaherong mga bus, jeep, at UV express?

Sana ay magtuluy-­tuloy sila sa pagwawalis para mabawasan na ang mga bumibiyaheng mga sasakyan na walang kaukulang prangkisa.

Nais din nating ipanawagan sa LTO at LTFRB ang wala pa ring patumanggang paggamit ng two-way radio ng mga UV express at mga taxi.

Maaaring maging palusot ng mga UV drivers ay hindi ito saklaw ng Anti-Distracted Driving Law (ADDA) dahil hindi ito na-spe­cify sa mga ipinababawal.

Kaya sana mabigyang-linaw ito dahil katu­lad ng paggamit ng cellphone masyado ring mapanganib ang paggamit nila ng nasabing uri ng komunikasyon habang namamasada na ang malinaw na hangarin lamang naman ay alamin kung may nanghuhuli ng mga kolorum.