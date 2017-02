TV host/comedian, inlabey sa varsity player

Parang ayaw na­ming maniwala sa tsikang parang ayaw na ng isang kilalang gay TV host/comedian na makipagrelas­yon sa isang basketbolista.

Ang tsika kasi, may nakakita kamakailan kay TV host/comedian sa Hong Kong kung saan kasama niya ang isang papasikat na varsity player.

May bulung-bulungan na rin na in love si TV host/comedian sa varsity player na ‘yon.

Ang varsity player na kaya na ito ang kapalit sa puso ni TV host/comedian sa isang dating varsity player na ngayon ay nasa PBA na na karelasyon noong araw ng controversial showbiz personality?

Si TV host/comedian kaya ang nagbigay ng yayamaning kuwintas na palaging gamit-gamit ni varsity player?

***

BIBILIB ka talaga sa ugali ni Gretchen Barretto.

Kahit may ibang feeling ay hindi na maabot si Gretchen dahil sa kanyang kasosyalan, kapag nakikita niya ang mga dati na niyang katsikahan sa showbiz eh siya pa ‘yung unang lalapit para bumati.

Nang makita kami ng semi-retired actress sa second night ng Masquerade concert nina Martin Nievera at Lani Misalucha, halos isigaw niya ang pangalan namin.

Lumapit din sa amin si Gretchen at bumeso-beso, sabay ang pangu­ngumusta.

Kesehodang kasama ni Gretchen ang lovey-dovey niyang si Tonyboy Cojuangco at mga kaibigan sa pangunguna ng businessman na si Atong Ang, makikita mo ‘yung sincerity sa kanya para mag-effort pa siyang lumapit at bumati.

Pagdating sa pagi­ging ma-PR, malayo si Gretchen sa isang aktres na kahit mas mabait ang image compared to her ay hindi ganoon ka-PR sa entertainment press.

‘Yung aktres na ‘yon ay madalas na makumpara kay Gretchen at pinalalabas ng iba na mas mabait, pero ang totoo, parang hindi naman!

Anyway, ‘yung aktres din na ‘yon ang sinasabing hanggang ngayon ay hindi friend ni Gretchen, huh?!

***

After ilang years, balik-GMA 7 si Janice de Belen via Maine Mendoza and Alden Richards’ teleserye Destined To Be Yours.

May ibang nag-iisip na kaya bumalik sa Kapuso network si Janice ay dahil sa anak niyang si Inah de Belen na kino-co-manage ng manager niyang si Popoy Caritativo sa GMA Artist Center.

Akala ng marami ay ‘package deal’ sina Janice at Inah sa Siyete.

Pero ayon kay Popoy, naunang mag-GMA 7 si Inah at noong Nobyembre lang sila nagkaroon ng offer para kay Janice.

“Umeere na ang Oh, My Mama ni Inah nang mag-offer ang GMA 7 kay Janice noong November.

“That time, patapos na rin ‘yung Be My Lady ng ABS-CBN, kaya nang malaman ni Janice na may offer nga ang GMA 7 sa kanya, sabi niya, tanggapin namin.

“Hindi package deal ito with Inah!

“Noong umalis kasi si Janice sa GMA 7, nagpaalam kami nang maganda. Ang tagal din kasi ni Janice sa GMA 7, so, sabi nila sa amin, OK lang, pero babalik dapat si Janice.

“Tumagal siya sa ABS-CBN dahil nagkasunud-sunod ang trabaho.

“May show rin naman dapat sa ABS-CBN, pero ‘yon nga, mabait naman ang GMA 7 nang umalis si Janice, kaya tinanggap na namin itong Destined To Be Yours,” sabi ni Popoy.

Nilinaw ni Popoy na nagpaalam sila nang maayos sa mga taga-ABS-CBN bago nila tinanggap ang offer ng GMA 7.

“Lahat ng dapat kausapin at pasalamatan, kinausap namin. Nagpaalam kami nang maa­yos, kasi, ilang taon din namang nasa ABS-CBN si Janice,” sey ni Popoy.

Sa GMA 7, ang Destined To Be Yours pa lang ang show ni Janice, pero dahil may show contract sila, kaya lumalabas na exclusive sila sa Kapuso network ngayon.

Samantala, sinabi ni Janice sa presscon ng Destined To Be Yours na maganda ang chemistry nina Maine at Alden, kaya siya man ay enjoy rin sa kanilang bagong series.