TV commercial, wagas ang KUROT SA PUSO

MAY tatlong commercials ngayong nagpapahinto sa mga nakakapanood nito.

‘Yung una, akala ko, mangingilid lang ang luha ko. Pero hindi… plok kete plok ang tears that cascaded on my VCO moisturized face.

Hindi agad ako naka­tulog. Parang may I torture ko ang aking beautiful self.

I exorcised my pain by watching the commercial over and over again.

VOW ang titulo of the commercial para sa pambansang fastfood chain.

Ang galing ng narration. Mark Joseph Tam had a bittersweet timbre sa boses niya as he narrated ‘yung beginning, kung paano nag-progress ang kanilang pagkakaibigan at ‘yung may haplos sa pusong twist sa ending.

Itong si Mark Joseph, with his big biceps and borta kind of body and those eyes that always look lovingly at his bestfriend, ang babaing ang ngalan ay Melissa Lauren Atadero, can teach a thing or two sa mga team bamban at team bano sa pag-arte.

Ang panalo pa sa narration, it was paired off with the best visuals and that sound track, lalong nakaka-melancholia.

‘Yung final moment sa may na magkaharap sila and teary eyed na si Tam, teary eyed din si Melissa Lauren tapos, hindi pala si Tam ang groom kundi si Matthias Rhoads…

Juice colored!

Ouch!

Then ‘yung one last look sa kanya ni Melissa Lauren and how the commercial ended, captured ‘yung bittersweet smile ni Mark Joseph.

Ang rapture part of the commercial, ang maririnig mong linya­han, “Mahal na mahal kita. Gusto ko ikaw ang pinakamaligaya sa lahat. Kahit… hindi naging tayo. I’ll always be your best friend.”

Hindi ko kaya ito! Aray! Sapul!

It hurts so much!

***

‘Yung isa pang commercial, para naman sa isang mantika.

May isang guapong binatang naglalakad sa kalye at ipinapakita ang iba’t ibang Valentine eksenas.

Akala mo, walking aimlessly ang binatang nag-iisa hanggang sa mapatapat siya sa isang lift at tila excited na sumakay.

Pagpasok niya sa haws, may mga naka­handang masasarap na pagkain sa hapag kainan.

May nagluluto with so much love at hindi ipinapakita kung sino ito.

Sa final frame, aba, binata rin pala ang ka-dinner of the other binata.

At hindi sila mag-bro, huh! Give away na me­ron silang man to man relationship.

Pareho silang guaping, the man who was served a feast ay may dimple at ‘yung nagluluto ay kayumanggi at yayamanin.

Super progressive ang nasabing commercial na ito dahil first time na may produkto na ang bida eh dalawang la­laki who are obviously sharing a different kind of love.

Straight-acting bekibels ang mag-sing irog na highlighted sa mantika ad.

***

At ‘yung panghuli, para sa maituturing na pambansang fried chic­ken.

Parang love triangle ang emotada encarnacion.

Maririnig mo ang thought balloon of the girl, na hindi mapakali kung magpapakatotoo na ba.

At hindi pang-stage whisper ang linya of the guy in his mind na getting ready to rumble na at aamin na siya.

And there is another guy na feeling niya, siya ang magwawagi pero may chance na siya ang masasawi.

Nang inihain na ang manok, ‘yung isang guy, hinawakan ang kamay ni girl at ang binunghalit, “Kami na”.

Parang na-shock tulala ang the other guy na sinimulan na ang paglantak sa pambansang fried chicken kaya ang ginawa ni girl, ang kiyeme latik, “Kami na ang magbabayad.”

End of frame at tila may to be continued na kaganapan.

Ang abangan ang susunod na kabanatang, parang kaabang-abang talaga, huh?!