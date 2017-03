Tutuldukan ko ang korapsyon — PDu30

Nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang laban kontra korapsyon.

Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo kasunod ng pagpapanumpa sa mga bagong halal na opis­yales ng Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI) sa Waterfront Hotel Mactan sa nasabing lungsod kamakalawa.

“I am committed really to just give a respite to the Filipinos for the many years of suffering under corrupt almost in succession governments,” bahagi ng talumpati ng Pangulo.

“I am not saying that I would be able to erase all but I kept those promises to the barest minimum,” dagdag nito.

Binigyang-diin pa ng Pangulo na ang korapsyon ang humihila pababa sa bansa gayundin ang problema sa ilegal na droga at kriminalidad na kanya rin umanong tatapusin.

Hindi rin umano niya kukunsintihin ang anumang uri ng korapsyon sa pamahalaan at hindi siya mangingiming manibak ng mga opisyal sa kanyang gabinete kahit pa dikit sa kanya kapag nasangkot ang mga ito sa katiwalian.

Muli ring pinaalalahanan ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng gobyerno kaugnay sa kanyang direktiba sa pagpoproseso ng mga permit sa loob lamang ng isang buwan.

At pagdiriin na walang puwang sa kanyang gobyerno ang mga tamad na opisyal kaya dapat na ipagbigay-alam agad ng taumbayan ang mga ito.