Tunay na ina

Dear Kuya Rom,

Ampon ako. Dalaga na ako noong nabasa ko ang sulat ng tunay kong ina na nagsasabing gusto niyang makita ako. Ngunit nakapag-asawa at nagkaanak na ako, hindi ko pa rin siya nakikita.

Isang araw, nasabi sa akin ng isang tao na kilala niya ang ina ko at ibinigay sa akin ang cellphone number niya. Nag-usap kami. Nakipagkita siya sa akin dito sa Maynila. Parang matagal ko na siyang kilala nang magyakapan at magkuwentuhan kami.

Humingi siya ng tawad at ipinagtapat niyang mas­yadong bata pa siya nang isilang niya ako at hindi niya alam kung paano niya ako palalakihin, kaya naisip niyang ipa-ampon ako. Pitong taon na raw ako nang magkaroon siya ng sariling pamilya.

Ngayon, nagkikita na kami minsan sa isang taon bago mag-Pasko. Kasama niya ang kanyang mister, mga anak at isang apo, na hindi alam kung sino ako, pumupunta sila sa tirahan ko na isang maliit na bahay. Ang pamilya niya ay mayaman at may pusong matulu­ngin. Ang ina ko ay binibigyan ng regalo ako at ang mga anak ko na hindi alam kung sino siya.

Nag-text ako sa kanya, nagpapasalamat. Sinabi ko sa kanyang huwag na siyang mag-abala para sa akin at sa mga anak ko, may pamilya na siyang dapat pagtuunan ng pansin at okay lang na hindi siya makipagkita sa akin. Pero gusto niyang magkita pa rin kaming mag-ina.

Nakikita kong napakagaling niyang mag-alaga sa kanyang mga anak at apo.

Nakakainggit. Parang na­ngangarap akong isang araw ay makasama ako ng pamilya niya bilang anak niya. Hindi kaya ako umaasa sa wala? Tanggapin ko na lang ba na hindi ako kailanman magiging kasama ng pamilya niya? — Fanny

Dear Fanny,

Ang nakaraan ay nalaman mo. Para sa isang ina, mahirap na desisyon ang ipa-ampon ka, pero itinuloy niya ito para sa kabutihan ninyong dalawa. Nag-iwan siya ng sulat para sa iyo na nagpapakitang iniisip ka niya at hindi ka niya nakakalimutan.

Posibleng hindi na kayo nagkitang mag-ina dahil lumipat ng tirahan ang mag-asawang umampon sa iyo at tuluyang nagkalayo kayo.

Sa kasalukuyan, may kanya-kanyang buhay kayo. Iba na ang sitwasyon niya ngayon at posibleng nahihirapan siyang ipakilala ka. Maaaring natatakot siyang magbago ang pagkakakilala sa kanya at husgahan siyang isang masamang babae. Posible ring ayaw ka niyang lalong masaktan kung hindi ka matanggap ng kanyang pamilya.

Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang babaeng nagsilang sa iyo, gumawa ng paraan para makita ka, nagsisikap na mabayaran kahit bahagya ang kanyang mala­king pagkukulang sa iyo sa pamamagitan ng mga regalo sa iyo at sa mga anak mo.

Gusto niyang makita ka ­minsan sa isang taon para makatiyak siyang nasa mabuti kang kalagayan. Nagpapakita ito na ikaw ay importante sa kanya.

Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Habang may buhay, may pag-asa. Ang mahalaga, sa biyaya ng Diyos, nakilala mo ang iyong tunay na ina at siya ay mabuting babae. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom