Tunay na drug trafficker kailan nyo kakasuhan? — De Lima

Malaking katanungan pa rin kay Sen. Leila de Lima ang motibo ng pagpaslang kay Mayor Rolando Espinosa at kapwa presong si Raul Yap.

Sa kanyang handwritten statement, sinabi ng Senadora na bagamat kinikilala niya ang Department of Justice at National Bureau of Investigaiton (DOJ/NBI) sa matagumpay nitong pag-imbestiga at pagsakdal sa 19 pulis na pumatay kay Espinosa pero malaking katanungan pa rin sa kanya ang motibo ng pamamaslang.

“Good job on the part of the DOJ/NBI in successfully investigating and indicting 19 cops led by Supt. Marvin Marcos for the murder of but I remain curious as to the real motive behind the killing of Mayor Espinosa. None of the investigations whether NBI’s or the Senate’s has established such motive, let alone convincingly,” ayon sa senadora.

Tanong pa rin ng Senadora kung bakit na re-instate noon si Marcos dahil sa pakiusap umano ni Bong Go. Wala umanong nakakaalam sa likod nito.

Nais din umano alamin ng Senadora kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan ang aminadong drug dealer na si Kerwin Espinosa.

“May I also ask why up to this very moment, Kerwin Espinosa, a confessed top drug dealer in Region 8 and who admitted during the Senate inquiry that he was paying off police officers and other personalities for protection, has not been charged yet for his illegal activities?”ani De Lima.

Panawagan pa ng senadora: “To DOJ/NBI: Kailan nyo po kakasuhan ang mga ‘yan at iba pang mga tunay na drug trafficker/drug lord? Bakit ako at ako lang, na walang kinalaman sa droga, ang inyong kinasuhan? Kumakatok po ako sa mga konsensya n’yo.”