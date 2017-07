TUMAKAS SA KLASE NAPUTULAN!

Tweet on Twitter

Sa labis na kagustuhang makatakas sa klase, isang estudyante sa high school ang naputulan ng daliri nang sumabit ang singsing nito sa barb wire sa pader sa bayan ng Calatrava, Negros Occidental.

Nabatid sa nalathalang ulat ng GMA news na nangyari ang insidente kamakalawa.

Isang third year high school student ang sinasabing biktima na hindi na nabanggit ang pangalan at edad.

Nag-over the bakod umano ang biktima, ngunit sa halip na maayos itong makalundag palabas ng compound ng paaralan ay sumabit ang suot nitong singsing sa hinlalaki umanong daliri sa matulis na parte ng barb wire, na maaaring hindi nito napansin at diretso pa rin siyang lumundag.

Sa lakas umano ng pag­lukso ay agad na naputol ang daliri ng estudyante at naiwan na nakasabit sa barb wire.

Sinabing katwiran ng biktima ay gusto niyang umuwi ng bahay para sa ‘tawag ng kalikasan’, su­balit ang mismong pamunuan ng paaralan ang nagsabi na may mga comfort rooms sa kanilang paaralan.

Kalaunan ay umamin din ang biktima na plano talaga niyang lumiban sa klase.

Mabilis na kumalat sa Facebook ang nangya­ring insidente at ilang ulit itong na-share at agad kumabig ng santambak na comments at reactions mula sa mga FB users:

Kempee Pabustan: kase malikot ka­ting pamor

Boyax Patricio Lopez: Hindi na kasalanan ng bata yan o sa nanay disgrasya talaga yong nangyari.

MissMikasa Rojo Malinao: Kasalanan nya pa din kung hindi sya nag cutting di mangyayari sa kanya yan,,,,ttssskkk

Boyax Patricio Lopez: kahit saan may disgrasya yan kahit na nasa loob ng bahay kalang. disgrasya talaga nangyari. ang syempre matatakot na ang mag cucutting classes dahil dyan.

Mike Alvarez akyat kb nman ng pader at me barb wire pa malaki chance mong mahulog at madisgrasya.

Bernadette Vargas Reyes-Lagawan: kng ndi xa umakyat s pader ndi xa madidisgrasya.