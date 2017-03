Tuloy ang trabaho ni VP Robredo

Tuluy-tuloy lang sa kanyang trabaho at ayaw umanong magpaapekto si Vice President Leni Robredo sa mga ingay ng pulitika lalo na ang bantang pagpapa-impeach sa kanya mismo ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez.

Ito ang nabatid sa legal adviser ni Robredo na si dating Akbayan party-list Rep. Barry Gutierrez nang matanong kung ano ang epekto ng mga poli­tical noises kay Robredo.

“All things considered she is used to this over the course of the past few months she has been the target of so many attacks online and I know you have personal experience with bashing online so she is used to it and she is trying her best to focus on what she thinks is her responsibility,” ani Gutierrez.

Sa katunayan, nasa Lanao del Sur kahapon si Robredo aniya para ilunsad ang Angat Buhay project na naglalayong matulu­ngan ang mga nasa layla­yan ng lipunan na umangat ang kanilang kalagayan.

Samantala, wala uma­nong plano ang kampo ni Robredo na maglabas ng apology hinggil sa kanyang video message sa United Nation (UN) ukol sa palit-ulo scheme sa giyera kontra ilegal na droga.

“Wala kaming nakikitang rason para humingi ng tawad. Sa totoo lang ang ginagawa ni VP dito ay bigyan ng boses ang mga ordinaryong mga pamilyang Pilipino na walang malapitan at natatakot sa kanilang buhay,” ayon naman sa tagagpagsalita ni Robredo na si Georgina Hernandez.