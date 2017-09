Tuloy ang Tagay!

Hindi pa rin maawat ang San Miguel Beer, nalusutan ng Beermen ang huling hirit ng Phoenix upang itala ang manipis na 109-107 panalo kagabi at patuloy na buhayin ang tsansang makapasok sa top four ng PBA Governors Cup quarterfinals sa Ynares Center sa Antipolo.

Kumamada si Terrence Watson ng 26 points at 11 rebounds, 24 at 17 – kasama ang anim na blocks- si June Mar Fajardo, at 24 points at 13 assists si Alex Cabagnot para pangunahan ang SMB sa ika-pitong panalo sa sampung laro.

Sa kabuuan nakatabla ang Beermen sa TNT at NLEX para sa ika-apat na puwesto. Isa pang panalo laban sa pumapangalawang Meralco (7-2) sa tapos ng elimination round sa Linggo at sigurado ng pasok ang pangkat ni coach Leo Austria sa magic circle.

“If we win we may be at No. 2, No. 3 or No. 4. Whatever, as long as nasa top four,” saad ni Austria. “Good thing, huli kaming maglalaro kaya alam namin kung nasaan kami sa top four.”

Iyon ang pang-siyam na sunod na talo ng Phoenix na nagbagsak dito sa pang-11 ng 12-team field.

Tumapos si Brandon Brown ng gamehigh 30 points, 17 rebounds at four assists pero lahat na iyon ay napunta sa wala at siya ay uuwi na walang panalo sa kanyang walong inilaro matapos palitan si Eugene Phelps.

Nag-ambag si Jeff Chan ng 18 points, may hindi kukulangin sa 10 points bawat isa sina JC Intal at Joseph Eriobu, malaking tulong para mapunan ang off-night ni Matthew Wright na gumawa lamang ng limang puntos sa 2-of-16 field shooting.

Dalawang mahirap na drives ni Watson ang nagpalayo sa SMB mula sa huling tabla sa 100-all at sinundan pa iyon ng charities ni Fajardo na nagbigay sa SMB ng anim na puntos na kalamangan.

Sinikap nila Chan at Intal na idikit ang Phoenix bago tinapos ni Cabagnot ang magandang laro sa pamamagitan ng charities sa loob ng final 11 seconds.