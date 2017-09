Tuloy ang misyon

Mga laro ngayon (Ynares Center, Antipolo)

4:15 p.m. -Rain or Shine vs. Alaska

7 p.m. – Phoenix vs. SMB

Kahit siguradong pasok na sa quarterfinals, sisikapin pa rin ng San Miguel Beer at Rain or Shine na maabot ang misyon laban sa magkahiwalay na koponan ngayong hapon sa PBA Governors Cup sa Ynares Center sa Antipolo.

Kapag nanalo ang Beermen sa Phoenix at Elasto Painters kontra Alaska, lalong lalaki ang tsansa ng unang dalawa na mapabilang sa top four teams na twice-to-beat sa susunod na round.

Ang Fuel Masters at Aces ay kapwa wala na sa karera sa last eight kasama ng Kia at GlobalPort.

Ayon kina SMB coach Leo Austria at sa counterpart niya sa Rain or Shine, Caloy Garcia, ang sitwasyong iyon ang dahilan para lalong maging mapanganib ang kanilang mga katunggali.

“Nothing to lose sila kaya pressure-free,” ani Austria, tinutukoy ang Phoenix na nasira ang kampanya dahil sa walong sunod-sunod na talo pagkatapos na umpisahan ang torneo ng dalawang dikit na panalo.

“Kami naman naghahabol na mapabilang sa top four kaya the pressure, really, is on us,” dagdag ni Austria.

Para pumantay ang Beermen sa NLEX at TNT na parehong 7-3, kailangang magpakita ulit ng magagandang laro ang mga katulad nina June Mar Fajardo, Terrence Watson, Arwind Santos, Chris Ross at Alex Cabagnot.

Para makamit ng Rain or Shine ang layunin at magkaroon ng buwelo para sa huling elimination game versus Blackwater sa Sabado, kailangan ng mga tulad nila J’Nathan Bullock, Jericho Cruz, Raymond Almazan at Chris Tiu na magpakitang gilas.