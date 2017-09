Tulak sa Naga bumulagta sa 4 bala

By Edwin Balasa

Apat na tama ng bala sa katawan ang tumapos sa buhay ng isang lalaking tulak ng ilegal na droga matapos na manlaban umano ito sa isinagawang buy-bust operation na ikinasa ng pulisya kahapon ng madaling-araw sa Naga City, Camarines Sur.

Kinilala ang nasawing suspek na si Michael alyas Bolbol na nagtamo ng apat na tama ng bala sa dibdib matapos umanong tangkaing barilin ang mga aarestong pulis.

Ayon kay SPO2 Toby Bongon, tagapagsalita ng Naga City Police Office (NCPO), dakong alas-2:20 ng madaling-araw nang magsagawa ng buy-bust operation ang mga tauhan ng Naga City police laban sa suspek sa Zone 1 Barangay Lerma ng nabatid na lungsod.

Nagkaroon ng transaksyon ang isang police poseur buyer at ang suspek subalit nakahalata umano ang suspek dahilan upang tumakbo ito at pasukin ang bahay ng isang Virginia Canet. Nasundan naman ito ng awtoridad at doon napatay.