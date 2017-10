Tugade tumiklop sa palit-jeep hearing ng kongreso

Hindi sumipot si Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade sa public hearing kahapon ng House Committee on Transportation kaugnay sa kontrobersyal na public utility vehicle (PUV) modernization program ng pamahalaan.

Idinahilan ng tanggapan ni Tugade na may ibang appointment diumano na dinaluhan ito kaya sinugo na lamang si DOTr Assistant Secretary Mark de Leon bilang kinatawan sa congressional hearing.

Dahil hindi dumating sa ipinatawag na pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Catanduanes Rep. Cesar Sarmiento, nabigo ang Kalihim na personal na paliwanagan ang mga mambabatas gayundin ang transport sector sa lahat ng mga katanu­ngan na bumabalot sa PUV modernization program.

Samantala, inusisa ni Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate kung kailan ilalarga ang phaseout sa mga lumang jeepney.

“Kailan ba talaga ninyo sisimulan ang programang ito? Hindi p’wedeng sabihin na very vague ‘yung timeline. The bigger question here is… what is really the overall long-term program of this administration other than selling modern jeepneys that is very expensive?” tanong ni Zarate.

Ipinaliwanag naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairman Martin Delgra na ang ‘pilot testing’ ng modern jeepneys ay magsisimula pagsapit ng Enero 2018 at limitado muna itong ipatutupad sa Metro Manila.

Pero, hindi tinukoy ng opisyal ng LTFRB ang timeline kung kailan ipa­tutupad sa buong bansa ang PUV modernization program.