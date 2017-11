Tugade pabida lang, kontrata sa MRT ‘di mabasura

Inupakan ni Anakpawis Party-list Rep. ­Ariel Casilao ang sunud-sunod na namang aberya ng Metro Rail Transit 3 (MRT-3).

Binigyang-diin ng kongresista na dapat ng aksyunan ng gobyerno ang problema bago pa sapitin ng MRT commuters ang malaking disgrasya.

Binabanggit ng solon ay ang tatlong beses na ‘off-loading incidents’ o pagpapababa sa mga pasa­hero ng MRT-3.

Nitong Nobyembre 1 at kahapon, Nobyembre 2, ngayong taon ay pinababa umano ang mga pasahero ng MRT-3 sanhi ng technical problem gaya ng nasirang pinto, preno at automatic train protection (ATP) failure.

Ang mga nabanggit na technical failures aniya ay bahagi ng mas malaking problema sa operasyon at pagmamantine ng MRT.

Batay pa kay Casilao, kinasuhan man ng Department of Transportation (DOTr) ang mga dating DOTC officials sa Ombudsman ay nakabitin pa rin ang tuluyang pagkansela sa kontrata ng Busan Universal Railway Inc. (BURI) kaya naman palpak pa rin ang ope­rasyon at maintenance ng MRT-3.

Bunsod nito, nanga­ngamba ang kongresista sa tila pagpapabida lang ni Transportation Secretary Arthur Tugade dahil hindi pa rin tuluyang naibabasura ang kontrata ng BURI.

Mistulang ang kaya lamang di umanong panggigilan ni Tugade ay ang mga small-time na tsuper ng jeepney at operator.

“Mukhang ang kaya lang ni Sec. Tugade at ng gobyernong Duterte ay mga maliliit na jeepney drivers at operators. Nagkukumahog mag-mo­dernized ng jeepney pero itong sa kaso ng BURI na madami ng sablay at malinaw na may kakula­ngan sa karanasan sa pa­ngangalaga ng mga tren ay hindi nito kayang kanselahin ang kontrata. Ang lakas ng loob na magtulak ng modernisasyon sa jeepney pero hindi maa­yos-ayos ang bulok na serbisyo ng MRT,” pagdidiin ni Casilao.