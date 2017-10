Tubong La Union, karelasyon ni Paddock

Kinumpirma ng isang airline source ang pagda­ting sa Pilipinas ng umano’y girlfriend ng salarin sa malagim na insidente ng pamamaril sa Las Vegas noong Linggo kung saan 59 ang namatay.

Ayon sa source, si Marilou Bustos Danley, sinasabing karelasyon ni Steve Paddock, ay dumating sa bansa noong Setyembre 25, 2017.

Si Danley na sinasabing tubong La Union ay bumiyahe sa Pilipinas galing ng Hong Kong sakay ng Cebu Pacific Flight 5J115.

Subalit sa isang hiwalay na mensahe sa text, tumanggi si Bureau of Immigration (BI) spokesperson Atty. Maria Antonette Mangrobang na kumpirmahin ang record of arrival ni Danley na base sa ulat ay hindi naman itinuturing na suspek sa mass shooting.

Magkagayunman, tinitiyak ni Mangrobang na handa ang BI na makipagtulungan sa lahat ng mga international counterpart sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon na makakatulong sa kanilang imbestigasyon.

“We assure though that the BI shall cooperate with any and all of our international counterparts in providing any relevant information that would help their investigation,” paniniyak ni Mangrobang.

Si Paddock, isang retired accountant, ay nagbaril sa sarili matapos mamaril mula sa ika-32 palapag ng Mandalay Bay Resort na malapit lamang sa pinagdarausan ng Route 91 Harvest Festival na dinagsa ng 30,000 katao.