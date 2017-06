Trump OA sa terror attack statement

Maituturing umanong OA o over acting ang agad na pagtawag ni US President Donald Trump na isang terror attack ang nangyari sa Resorts World na nagresulta sa pagkasawi ng mahigit sa 30-katao.

Giit ni Senador Sherwin Gatchalian masyado namang pinangunahan agad ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga lumabas na impormasyon at ginagawang­ imbestigasyon kaugnay sa insidente.

“Masyado silang nangunguna kaysa sa information na lumabas,” ayon kay Gatchalian kasabay ng paniniwalang walang kinalaman ang Resorts World incident sa terorismo.

“I think based on the facts and based sa information, tingin ko hindi ito konektado sa terrorism o ‘yung nangyari sa Marawi,” ayon kay Gatchalian.

Maaring nagkataon lamang na sumabay ang pangyayaring ito habang patuloy naman ang labanan sa Marawi City sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at grupong Maute na konekto sa ISIS kung kaya’t naipagkabit ito sa terorismo.

Ngunit naniniwala ang Senador na wala itong koneksiyon sa terorismo bagkus ito’y kaso ng pagwawala ng isang desperadong tao dahil sa pagkatalo sa sugal.