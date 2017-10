Tropa sa Marawi uwian na

By Betchai Julian

Nagsimula nang mag-uwian sa kanilang pa­milya ang mga tropa ng pamahalaan na sumabak sa giyera kontra mga te­rorista sa Marawi City.

Kamakalawa ng alas-3:30 ng hapon nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang unang batch ng mga mi­yembro ng Marine Batta­lion Landing Team habang alas-dos naman ng mada­ling-araw kahapon nang dumating ang may 119 pang mga sundalo na sakay ng C-130 cargo plane.

“It’s already done,” pahayag ni Major Gene­ral Danilo Pamonag, commander ng Joint Task Force Marawi sa isang seremonya sa mga tauhan ng Marine’s 10th Battalion Landing Team na nakabalik na ng Maynila.

“It’s a complete and total victory of the troops,” ayon kay Pamonag.

Sinabi ni Pamonag na ang batalyon ng Marines ang nagbigay ng segu­ridad sa Mindanao State University (MSU) campus at nag-clear sa tatlong tulay sa Marawi.