Troll sa Malacañang

Nag-trending sa ­social media ang online troll na minalas na na­ispatan ng mga netizens sa mismong official web page ng Office of the Presidentia­l Spokesman (OPS) kung saan binanatan nito ang isang journalist na nagko-cover sa ­Malacañang.

Huling-huli sa comment thread ng Facebook live feed ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) ang comment ng troll gamit ang account ng tanggapan ng OPS at mabilis na na-screen grab ito ng mga netizens at ibang media outfit.

Nakasaad sa comment thread, “si pia at si lourd devera pantay na sa kakupalan.” May kasamang emoji na umiiyak sa katatawa ang magka­bilang dulo ng komento.

Hindi pa man tapos ang press briefing ay napansin na ang pagkataranta ng ilang staff ng isang opisyal at kitang-kita sa camera na natulala ito matapos maiparating ang nasa comment thread.

Aminin man o hindi, maraming trolls na nasa iba’t ibang tanggapan ngayon ng gobyerno para kontrahin ang mga bashers na hindi nakukuntento sa pamamahala ng mga nakaupo sa puwesto.

Ang pagkakamali­ lang nitong tangang troll na ito, hindi napansin na gamit niya ang account ng isa sa mga opisyal ng Palasyo kaya nag-viral agad ang post nito. Tsk, tsk! mukhang kulang sa orientation ang troll o kaya naman ay hindi techy savvy kaya pumalpak­.

Bakit nga ba kayo galit o inis sa mga hindi ninyo kakampi? May demokrasya sa bansa kaya igalang ang pananaw ng bawat isa. Ang mahirap kasi sa inyo, gusto niyo kayo lang lagi ang tama.

Agad namang nagpaliwanag ang OPS at isinisi ang negatibong komento sa dating administrador ng OPS Facebook page na hindi na umano konektado sa tanggapan. Teka,… datin­g admin? Delikado ‘yan kung hindi nababantayan ang security ng web page dahil baka mas malala pa diyan ang mangyayari sa mga go­vernment websites kung patuloy na may access ang mga dating staff.

Baka palusot lang ito nang mabuking na mayroong troll dahil hiningi ng isang kasamahan ang pangalan ng dating admin pero walang maibigay ang OPS. Wala na rin ang video feed ng press briefing kahapon sa PCOO FB page kaya big­lang sikat sa social media ang tonto at walang pangalang troll.

Kaya siguro nananahimik ngayon sa Malacañang dahil nasa biyahe ang halos karamihan sa mga undersecretary at assistant secretary ng isang tanggapan. May biyahe kasi si Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa ­Japan sa susunod na linggo pero na­una na ang mga ito.

Working visit ito pero hindi agad ipinaalam sa mga Malacañang-based reporters para mag-­­co­ver. Ito ang unang pagkakataon na hindi bukas sa media ang working visit ng isang presidente.

Hindi naman uubra ang palusot at katwirang medyo gahol na sa oras bago nai-anunsiyo dahil ayon sa tagapagsalita ng Department of ­Foreign Affairs, kaila­ngan ­munang maplan­tsa ang mga detalye bago ito isa­publiko. Hohum… oo na.

Matanong ko lang, kung wala palang media coverage (Philippine media), sino ang magbaba­lita sa mga aktibidad ng Pangulo? Malamang ang isasagot ng mga sumamang opisyal: Naka-live sa social media at sa blog nila. Ayun naman pala!