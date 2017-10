Trillanes tamang-duda sa survey ng Pulse Asia

Pinagdudahan ni Senador Antonio Trillanes IV ang resulta ng bagong Pulse Asia Survey kung saan nakalikom ng 80 porsiyentong approval at trust ratings si Pangulong Rodrigo Duterte

Paniwala ni Trillanes, posibleng nagkamali sa sampling method ang Pulse Asia kaya nakakakuha ng mataas na puntos ang Pangulo.

“Palagay ko nagkamali sila, it’s either sa sampling method or sa research work mismo,” pahayag ni Trillanes sa programang sa dzBB kahapon

“Malay niyo nakumprumiso yung mga researchers nila, malay mo ginawa lang sa ilalim ng puno yung mga sagot,” dagdag pa nito

Ayon pa kay Trillanes, imposible aniyang hindi nagbago ang opinyon ng tao simula noong Hunyo ngayong napakaraming isyu na ang kinakaharap ng Pangulo

“Imposibleng walang nagbagong opinyon simula June na wala pang mga issue at ngayon na sandamakmak na yung issue,” ani Trillanes.

Sabi pa ng senador, hindi lamang ito ang unang pagkakataon na sumablay ang Pulse Asia lalo na sa pagkakaiba ng resulta ng kanilang survey.

“This is not the first time na nangyari ‘yan remember nung 2007 namiss nga ako nung Pulse Asia eh na talo daw ako. Kumbaga ang laki nung diperensiya noon kaya hindi first time na nagkamali ang Pulse Asia na ‘yan,” ayon kay Trillanes.