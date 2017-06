Trillanes kay Duterte: ‘Wag mapikon sa pag-usisa ng publiko

By Eralyn Prado

Pinayuhan ni Senador Antonio Trillanes ang Palasyo ng Malacañang na ‘wag magalit o mapikon sa pag-usisa at pagtatanong ng publiko hinggil sa aktibidad at kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Trillanes, karapatan ng publiko na malaman ang totoong estado ng kalusugan ng Pangulo dahil usapin ito ng seguridad at upang hindi magdulot ng malaking pangamba at kaguluhan sa bansa.

Hindi dapat aniyang isipin ng mga taga-Malacañang na porket nagtatanong ang publiko at ang oposisyon sa totoong lagay ng kalusugan ng pangulo ay hinahangad na nilang mamatay si Duterte.

“Palagay ko buong bansa ay naging interesado sa tunay na kalagayan ng Pangulo hindi dahil gusto mamamatay na siya pero yan ang nakasaad sa saligang batas. Sa akin, bilang President, dapat responsable ka sa actions mo. Kung anong mangyari sa kanya, dapat hindi mamomoroblema ang buong bansa,” paliwanag ni Trillanes

Katunayan sinabi ng senador na naniniwala siyang matagal pang mamatay ang Pangulo dahil isa umano itong masamang damo.

“Alam niyo, may kasabihan, yung mga masamang damo, hindi agad namamatay. So I believe mahaba haba pa ang buhay ng Presidente,” wika ni Trillanes.