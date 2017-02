Trillanes kay Aguirre: Resign!

Hinamon ni Sen. ­Antonio Trillanes IV si Justice Secretary Vitaliano Aguire II na mag-resign na lang sa puwesto kung gusto nitong isalba sa kahihiyan ang admi­nistrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ito ni Trillanes dahil tumbok na ang pa­ngalan ni Aguirre bilang siyang makikinabang sana sa P50 milyong suhol ni Macau gambling tycoon Jack Lam sa da­lawang dating associate commissioner ng Bureau of Immigration (BI).

“Spare the ­president of this embarrassment kung magre-resign na lang siya. Kung gusto niyang palalimin nang palalimin itong eskandalong ito eh ‘di wag ­siyang mag-resign pero kung gusto niyang tamaan at maapektuhan negatively ang kanyang presidente eh ‘di wag siyang mag-resign,” giit ng senador.

Ayon sa senador, napapasama lang sa publiko si Pangulong Duterte dahil habang humahaba ang pagdinig ng Senado sa iskandalong ito ay lalong humahaba din ang latay sa administrasyon dahil sa koneksyon ni Aguirre sa bribery scandal sa BI.