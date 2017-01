Trillanes kay Aguirre: Praning ka lang!

“Aguirre is being hunted by the truth, that’s why he is getting paranoid.” Ito ang pahayag kahapon ni Sen. Antonio Trillanes IV bilang pagtukoy kay Department of Justice (DOJ) Sec. Vitaliano Aguirre II kaugnay ng duda nito na mayroon umanong ilang senador na pilit siyang idinadawit sa P50 milyong bribery scandal sa Bureau of Immigration (BI).

Sinabi pa ni Aguirre, nagpaplano umano ang mga senador na alukin ng legislative immunity sina dating BI associate commissioners Al Argosino at Michael Robles kapalit ng pagtestigo laban sa kanya.

Tugon naman ni Trillanes, hinahabol na umano ang kalihim ng katotohanan kung kaya’t naging paranoid na ito.

Sina Argosino at Rob­les ang dalawang BI officials na sangkot sa bri­bery scandal na kung saa’y ginisa ang mga ito sa ipinatawag na imbestigasyon ng Senado ukol dito.

Samantala, mariing itinanggi ni Sen. Francis ‘Kiko’ Pangilinan, presi­dente ng Liberal Party (LP), ang akusasyon ni Aguirre na balak ng LP na bigyan ng immunity ang dalawang sinibak na associate commissioner ng BI upang tumestigo sa tangkang pangingikil sa gambling tycoon ng Macau na si Jack Lam.