Trillanes dismayado sa pamilya ni Kian

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nagpahayag ng pagkadismaya ang isang senador sa ginawang pakiki­pag-usap ng mga magulang ni Kian Loyd Delos Santos kay Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes.

Ayon kay Sen. Antonio Trillanes IV, tila­ hindi alam nina Saldy at Lorenzana Delos Santos na kaya napatay ng Caloocan City police ang 17-anyos nilang anak na si Kian ay dahil sa pagsunod sa war on drugs ni Pangulong Duterte.

“I hope alam ng mga magulang na namatay si Kian Delos Santos dahil kay Duterte, dahil sa polisiya ng pagpatay,” diin ni Trillanes.

Umabot umano ng dala­wang oras ang pakikipag-usap ng mag-asawang Delos Santos kay Pangulong Duterte kung saan dakong huli ay nagkamayan pa ang mga ito at nagpalitrato habang naka-fist bump.

Kinuwestiyon naman ni Trillanes kung sino ang nag-udyok sa mag-asawa na magpakuha ng litrato habang naka-fist bump.

“Ano ba nagluluksa ‘yung pamilya eh gagamitin mo,” himutok ng senador.

Naniniwala naman si Trillanes na kaya kinausap ni Pangulong Duterte ang mag-asawang Delos Santos ay upang maapula ang kritisismo sa kanyang administrasyon dulot ng pagpatay ng tatlong pulis Caloocan kay Kian.

“It’s a damage control pero too bad for them nahuli sila,” ani Trillanes.

Sa nasabing pagpupulong, nagbigay umano ng monetary assistance ang Pangulo lalo pa’t ayaw­ nang magtrabaho sa abroad ng ginang.