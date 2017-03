Trillanes bilib pa rin kay Lascañas

Kung si Sen. Antonio Trillanes IV ang tatanungin, hindi raw nagi­ba ang kredibilidad ni retired police SPO3 Arthur Lascañas sa pagharap nito sa Senado kamakalawa kaugnay sa Davao Death Squad (DDS) na sinasabing si Pangulong Rodrigo Duterte ang utak.

Sinabi ni Trillanes na sa loob ng anim na oras na pagtatanong kay Lascañas ay hindi nagiba at nananatiling intact ang krediblidad nito at naisiwalat nang husto ang mga akuasasyon laban sa ­Pangulo.

“After a six-hour grilling from senators, SPO3 Lascañas came out of the hearing with his credibi­lity intact. He was able to enumerate detailed accounts of murder, EJKs and contract killings masterminded by no less that the President Duterte himself and his son, Paolo,” ayon kay Trillanes.

Sinabi pa ng senador na ang mga seryosong akusasyon ni Lascañas laban sa Pangulo ay hindi kailanman itinanggi o kinontra ng Pangulo mula nang lumabas ito noong nakaraang buwan.

Naniniwala ang ­senador na sa huli ay manananaig ang katotohanan­ at hustisya at malinaw na palapit na ang oras ng pagtutuos.

“These serious accusations were never refuted point by point by Duterte since Lascañas first came out on ­February 20. Truth and justice finally caught up with them. The time for reckoning is near,” dagdag ni Trillanes.