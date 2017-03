Trillanes bahagi ng destab plot — Lacson

Hindi nagdalawang­ isip na bansagan ­kahapon ni Senator Panfilo Lacson si Senator ­Antonio Trillanes IV na isa sa nasa likod ng des­tabilization effort laban sa Duterte administration.

Ayon kay Lacson, minsan na rin siyang naging destabilizer noong nagdaang administrasyon partikular noong administrasyong Arroyo kaya’t alam niya kung paano ang laro ng destabilization plot.

“Naging part ako ng destab during the past administration. Not under Aquino, before that and I know a destabilization activity­ when I see one. So ‘yan naging basehan kung bakit parang this sounds familiar,” ayon pa kay Lacson.

Ang pagsisilbi umano­ ni Trillanes bilang handler ng mga taong naninira sa Pangulo ay malinaw namang isa siya sa kumikilos o bahagi ng destabilization plot.

“Admittedly siya naman ‘yung handler. And of course sa kanya nag-­report. And the other handlers whom ‘di naman natin kilala lahat kung sino nagha-handle. But the mere fact alone of going from one media outlet to another, and as I was observing pagka may hearing, napakaraming international media na nagko-cover, which is quite unusual. Marami rin tayong hearings na ginagawa rito wala tayong nakikitang masyadong international media,” ayon kay Lacson.

Tinukoy ng senador ang pagpursigi umano ni Trillanes na ilabas si retired SPO3 Arthur Lascañas at palawigin pa ang pagdinig na iisa lang naman ang nakikitang layunin nito.

Ngunit sinopla ni Lacson sa pagsasabing, “just the truth? Come on. We were not born yesterday. All of a sudden goal mo lang is just to expose the truth? For what reason, for what purpose? And what is the objective?”