Heto na naman sila.

Sa ikatlong sunod na taon, Cleveland vs. Golden State sa NBA Finals. Ang 2016 champions kontra sa 2015 champions.

Ito ang unang “three-match” — rematch ng ­rematch — sa kasaysayan ng liga. Kumbaga sa ­karera, trifecta.

Matchup na inabangan, inasahan at hinulaan.

Umpisa na ng paghihintay: Game 1 sa June 1 pa.

“We’re going to enjoy this for a couple more days before we have to lock in on that juggernaut out west,” pahayag ni LeBron James matapos kalusin ng kanyang Cleveland Cavaliers ang Boston, 4-1, huli ang 135-102 Game 5 win para isara ang East finals, 4-1.

Pinagtig-isahan ng Cavs at Warriors ang two meetings ngayong season, parehong nanalo sa sariling­ teritoryo. Nanalo ang Cleveland ng one point noong Christmas Day, nanambak ang Golden State ng 35 noong Jan. 16.

“Thirty teams suit up every year trying to get to this point, and only two teams do,” pakli ni Warriors guard Stephen Curry.

Noong nakaraang Finals, lumamang na ang ­Warriors, 3-1, pero tinuhog ng Cavs ang last three games para nakawin ang panalo. Acting coach ng Golden State ngayon si Mike Brown (humahalili kay Steve Kerr na iniinda ang naoperang likod) na ­unang nagdala kay James sa NBA Finals sa Cleveland noong 2007 pero winalis sila ng San Antonio.

Kumonekta ng 3-pointer si James 2:40 pa sa third quarter kontra Celtics para lagpasan ang 5,987 ­career playoff points ni Michael Jordan. All-time NBA playoff scoring leader na si LeBron sa naipong 5,995.

Tumabo si James ng 35 points sa close-out Game 5, nagdagdag si Kyrie Irving ng 24 points at may 15 si Kevin Love para sa Cavs na lumayo ng hanggang 39.