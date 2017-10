Tricycle driver todas sa pumarang pasahero

By Edwin Balasa

Limang tama ng bala sa katawan ang tumapos sa buhay ng isang binatang tricycle driver na nasa drug watchlist ng pulisya matapos itong pagbabarilin ng isang lalaki na pumara sa kanya habang namamasada kamakalawa ng Pasig City.

Dead on arrival sa Rizal Medical Center ang biktimang nakilalang si Michael Ian Angelo y Rasa, 30, residente ng No. 125 Banaag St., Bgy. Pineda ng nasabing lungsod.

Ayon kay SPO1 Rodelio Olalia ng Pasig City Police na siyang may hawak ng kaso, naganap ang insidente dakong alas-9:15 ng gabi sa kanto ng Pioneer at Fairlane Sts. Bgy. Pineda matapos parahin ng suspek ang tricycle ng biktima.

Sa pag-aakalang pasahero ay hinintuan ito ng biktima subalit sa halip na sumakay ay malapitan siyang pinagbabaril ng suspek at pagkatapos ay mabilis na tumakas.

Sinubukan pang isugod ang biktima sa nabatid na pagamutan subalit idineklara itong dead on arrival ng sumuring doktor dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan.

Teorya ng pulisya posibleng may kinalaman sa ilegal na droga ang krimen dahil ang biktima ay kabilang sa drug watchlist ng pulisya na may kategoryang user at pusher. Patuloy pa ang imbestigasyon para sa ikalulutas ng kaso.