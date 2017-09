Tricycle driver tinarakan sa dibdib

Hindi nakaligtas sa kamatayan ang isang tricycle driver nang tarakan ito sa dibdib ng isang rider sa hindi pa malamang dahilan sa Brgy. Novaliches Proper, Quezon City, kamakalawa ng gabi.

Sa report ng Criminal Investigation Detection Unit (CIDU) nakilala ang biktima sa pangalan lang na ‘Jimmar Jinang’ nasa pagitan ng 25-30 anyos at hindi pa matiyak ang tirahan.

Habang ang suspek ay nakilala lang sa alyas na “Pekto” sakay ng kulay blue na SYM Motorcycle na walang plaka.

Sa imbestigasyon ni SPO1 Ronnie Ereño ng CIDU, nangyari ang insidente dakong alas-10:15 ng gabi sa kahabaan ng Austria St., malapit sa kanto ng Gen. Luis Avenue, ng nasabing Barangay.

Ayon sa pahayag kay SPO1 Ereño ni Ben Fontanilla, nakatayo siya sa harapan ng kanilang shop nang mapansin ang biktima at ang suspek na nasa mainitang kumprontasyon.

At sa gitna ng pagtatalo ay bumunot umano ng balisong ang suspek at sinaksak ang biktima sa katawan. Kahit may saksak ay nagawa umanong makatakbo ng biktima. Subalit hinabol ito ng suspek at nang maabutan at makorner sa Austria Street ay tinarakan sa kaliwang dibdib na naging sanhi ng agarang kamatayan nito.

Blangko pa ang CIDU sa tunay na motibo sa pamamaslang at patuloy ang imbestigasyon habang tinutugis narin ang suspek.