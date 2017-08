TRIATH-SWEEP!

KUALA LUMPUR, Malaysia — Hinatiran ng kinatatakutang triathlon team ng masa­yang birthday gift si chief of mission Cynthia Carrion­ nang walisin ang gold medals­ sa napakagarang araw ng Team Pilipinas kahapon sa 29th Southeast Asian Games 2017 sa Water Sports Complex Marina sa Putrajaya City.

Trinangkuhan nina Nikko Bryan Huelgas at Marion Kim Mangrobang ang golden fi­nish ng PHL squad sa men’s and women’s triathlon events.

Naipagtanggol ni Huelgas, 26, ng Las Piñas City, ang titu­long napasakamay dalawang taon na ang nakaraan sa Singapore sa oras na 1:59:21 sa 1.5k swim, 40k bike at 10k run race, hatak ang Pinoy ding si John Leerams Chicano (2:01:26)

May clocking si Mangrobang na 2:11:14 para umangat­ mula sa silver niya sa 2015 SEAG sa pakikipagpalit-puwesto kay Pinay Ma. Claire Adorna na nagkasya sa silver sa 2:18:58.

“I was so happy with their performance. These triathletes made my day truly special,” sambit nang nag-blush na si Carrion na hinandugan din ng birthday song ng mga miyembro ng SEA Games secretariat, Philippine Sports Commission employees at ng media.

Nagbanda ng tapang si Huelgas at maging sina Mangrobang at Adorna para maihulma ang tagumpay sa pinakaproduktibong araw ng bansa rito.

Tapos maiwan ni Singapo­rean Clement Chow sa swim sa magandang man-made lake, nagningas si Huelgas sa bike stage bago ang running kasunod si Chicano sa second ng four-loop biking tungo sa 1-2 finish.

Ang nagkakaisang taktika­ naman nina Mangrobang at Adorna ang naging susi para makaldag si hometown bet Irene Wong sa karerahan sa gold.

“Okay lang na matalo ako sa gold,” sabi ni Adorna, na suma­bay kay Mangrobang hanggang second transition bago nagka-cramps at inalalayan ng wheelchair sa finish line.

“Kahit sino ang manalo sa amin walang problema. Ang mahalaga sa atin pa rin ang gold at silver medals at para sa bansa natin ito. Maganda ang strategy namin at nilaro bilang team.”